"Utgivere og investorer har blitt for fokusert på enkeltspill", sier indie-utviklerveteranen Rami Ismail

Indiespillveteranen Rami Ismail er ikke fremmed for risiko i spillutvikling. I en tid der det er vanskeligere enn noensinne å få støtte til ambisiøse prosjekter, og noen selskaper bruker hundrevis av millioner på et spill som til slutt flopper, mener han at selv om spillutgivelser og -investeringer innebærer risiko, finnes det i dag måter å satse mer kalkulert på spill på.

"Jeg tror et av temaene som dukker opp igjen og igjen er det samme, nemlig risiko", sier Ismail på Madeira Games Summit. "Hva er hensikten med alt dette hvis vi ikke skaper nye ting? Jeg tror det er veldig lett å glemme at i alle tallene og all handelen og alle dataene og all markedsføringen og alt det der, så er alle spillene som har kjempesuksess akkurat nå, veldig gjenstridige spill, ikke sant? Som vi har et superfransk RPG, vi har poker roguelike, vi har klatring av fjell dårlig med vennene dine, vi har alle disse spillene som ingen kunne ha markedsforsket disse. De er bare veddemål, ikke sant?"

Det betyr ikke at utgivere og investorer bør kaste penger etter tilfeldige spill i håp om at de er det neste Peak eller Clair Obscur: Expedition 33, skjønt. Ismail mener at risikable veddemål er grunnen til at vi har havnet i den tilstanden vi ser i bransjen i dag. I stedet mener han at det bør fokuseres på flere spill, i stedet for at utgiverne kaster alle eggene sine i én kurv.

"Det jeg tror de må gjøre, er å forstå at ingen enkeltstående spill er en god investering for en investor... Men hvis du sprer risikoen på ti spill og begynner å spre den, finnes det en reell mulighet til å tjene penger på spill. Og jeg tror utgivere og investorer har blitt for fokusert på enkeltspill," forklarer han.

Ismail sier at han kanskje er gammeldags, men han mener at i indiebransjen bør en utgiver kunne ta noe av risikoen fra deg, mens vi i dag ser at utviklere må kaste spillene sine ut i naturen for å få interesse fra potensielle investorer.

