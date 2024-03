Utklass konkurrentene med Corsairs trådløse mus M75 Wireless

HQ

Utvalget av spillmus er så stort at det kan være vanskelig å finne ut hvilket produkt som passer best for deg. Men hvis du liker raske og konkurransedyktige spill, har Corsair kanskje den perfekte løsningen for deg.

Denne musen går under navnet M75 Wireless og er en ambidekstral enhet som er laget for både venstre- og høyrehendte, med et design som er utviklet og forbedret med tilbakemeldinger fra profesjonelle e-sportutøvere. Den er laget for å være lett og svært responsiv, og den er til og med kompatibel med Corsairs Slipstream Wireless tilkoblingssystem.

Hvis du vil vite mer om denne gamingmusen, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler noen fakta og tanker om utstyret.