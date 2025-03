Utover Márquez hadde Thai GP en uventet, japansk hovedperson

HQ

Sesongens første MotoGP-løp ble en drømmestart for Marc Márquez, en av de viktigste utfordrerne til verdensmestertittelen i år, etter at han og broren Álex gjorde en perfekt helg med sprinten og løpet. Men det var en annen figur som var hovedpersonen forrige helg, og det var ikke Pecco Bagnaia. Vi snakker om Ai Ogura, den 24 år gamle japaneren som ble den første rookien i sin debut i den øverste motorsykkelkategorien siden Márquez selv i 2013 (tredjeplass).

Ogura klarte ikke å ta igjen Bagnaia på tredjeplassen, men var det. Ogura er ny i MotoGP, men har lang erfaring i de lavere klassene. Han vant Moto2 i fjor, noe som ga ham en forfremmelse til det amerikanske teamet Trackhouse MotoGP Team, sammen med spanjolen Raúl Fernández. Hans første helg "overgikk forventningene våre", som Ogura selv sa.

Trackhouse Racing debuterte i MotoGP i fjor, og overtok plassen etter RNF Racing. Det er uvanlig for et amerikansk team å konkurrere i MotoGP, som følges mer i Europa. Trackhouse fungerer som et satellittteam for italienske Aprilia, og uten pallplasser til førerne Raúl Fernández, Lorenzo Savadori og Miguel Oliveira i fjor (deres beste løpsresultat var en sjetteplass), er det utenfor radaren til de fleste fansen.

Ai Ogura kan imidlertid endre dette radikalt, og gjøre Trackhouse til et konkurransedyktig lag denne sesongen, og japaneren til en stigende stjerne. Neste GP blir i Argentina, 16. mars.