Utvid lagringsplassen din med SanDisks MicroSDXC

Nå som vi nærmer oss slutten av Switch -æraen, har du sikkert opplevd å gå tom for lagringsplass på konsollen. Og med massevis av spennende Mario-titler, en oppfølger til Detective Pikachu og et nytt WarioWare som alle lanseres senere i år, vil lagringsplass utvilsomt fortsette å være et problem for Switch -brukere. Men vi har en løsning.

I den siste episoden av Quick Look har vi fått tak i SanDisks MicroSDXC-kort, nærmere bestemt 1 TB-versjonen som er merket med The Legend of Zelda -symbolet, ettersom det er et offisielt Nintendo Switch -produkt.

Det kan virke selvforklarende, men hvis du er usikker på om dette er produktet for deg, kan du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor for å få noen tanker og meninger.