Utvid MacBook-en din med Satechi Pro Hub Max

Bærbare datamaskiner er gode når det gjelder bærbarhet, men med en begrenset størrelse kommer et begrenset sett med alternativer, spesielt i portområdet. Ettersom MacBooks er noen av de største lovbryterne her, har Satechi laget en enhet som massivt kan utvide de tilgjengelige portene på MacBook-enheten din, og alt det krever er to USB-C-porter for å koble til. Til gjengjeld får du to USB-C-er til, en 4K HDMI, gigabit ethernet, USB-A, mikro/SD-kortlesere og en lydkontakt.

Med et slikt rikelig utvalg av porter å leke med, har vi tatt en titt på Satechi Pro Hub Max på den siste episoden av Quick Look, der vår egen Magnus deler massevis av tanker og fakta om ledsagerenheten.