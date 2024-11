Utvidelser, DLC-er og til og med spillsesonger kan vinne stort på The Game Awards i år

HQ

Til tross for at The Game Awards ofte blir sett på som den største prisutdelingen innen spill, er den ikke uten kontroverser. Nå kan vi legge til en ny på listen, ettersom det har blitt offisielt bekreftet at utvidelsespakker og mer vil være kvalifisert for nominasjon.

På nettstedets FAQ-side (som nå har blitt erstattet av en kommende snart-side, så takk til Wario64 for skjermbildet), leser vi at "utvidelsespakker, nye spillsesonger, DLC-er, nyinnspillinger og remastere er kvalifisert i alle kategorier." Mange tror at denne endringen har blitt skissert slik at vi vil se Elden Rings Shadow of the Erdtree DLC blant de nominerte, men det er verdt å huske at Phantom Liberty ble nominert til flere priser i fjor, så det er ikke som om dette er noe helt nytt.

Støtten til vesentlige nyinnspillinger ser ikke ut til å være så kontroversiell, men folk på nettet er hovedsakelig sinte på inkluderingen av ekstra innhold som kvalifisert for hver pris. I virkeligheten virker det mye tryggere å bare gi DLC-er, utvidelser og remastere sine egne kategorier, men The Game Awards har aldri vært for den logiske løsningen.