Utvikle lydopplevelsen din med Bowers & Wilkins Px7 S2e

Gjennom årene har vi testet en rekke forskjellige hodetelefoner som en del av serien Quick Look. Nå fortsetter vi denne satsingen ved å rette oppmerksomheten mot det nyeste skuddet på stammen fra Bowers & Wilkins, et apparat som sies å være den neste utviklingen av Bowers & Wilkins' innstegsløsning for hodetelefoner.

Disse over-ear-hodetelefonene med støyreduksjon, som går under navnet Px7 2Se, er basert på erfaringene og forbedringene fra Px8, og har en nyjustert akustisk ytelse som gir en oppgradert lydprofil.

For å finne ut om disse hodetelefonene er noe for deg, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler noen tanker og meninger om utstyret.