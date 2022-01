Utvikler bekrefter at Steam Decks batteri varer i 2-5 timer

HQ

Steam Deck er designet for at du kan ta hele ditt PC-bibliotek med på farten, men selv om batteriet er 2,5 ganger større enn det du finner på en Switch, så er det jo litt tunge opplevelser som denne maskinene skal rendere. Derfor har mange spurt om batteritiden på den, og nå vet vi litt mer.

BoilingSteam har gjennomført en Q&A med en anonym utvikler, som nå er i gang med å optimalisere spill til Steam Deck, og dermed har fått en enhet, og denne personen svarer at batteriet varer mellom to og fem timer på en oppladning, avhengig av hvor mye maskinen presses:

"Yes - battery life is between 2-5 hours depending on APU load."

Ikke bare det, samme utvikler slår også fast at hvis du bruker et SD-kort i stedet for maskinens interne SSD, så merkes det ingen forskjell på lastetidene.

"Indistinguishable from loading off the SSD; I've not timed anything."

Du kan lese hele Q&A-en via lenken ovenfor.