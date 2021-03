Utvikler ber deg om å ikke kjøpe The Sinking City på Steam

Du ser på Annonser

Kampen mellom utvikleren Frogwares og utgiveren Nacon (tidligere Bigben) har vært lang og seig. Utvikleren påstår at utgiveren ikke bare har tilbakeholdt betalinger, men direkte snytt dem så det holder.

Nylig vendte The Sinking City tilbake på Steam etter den pågående konflikten, men ønsker du å støtte Frogwares fremfor Nacon, så anbefaler førstnevnte at du faktisk ikke kjøper det via Steam. I en beskjed på Twitter skriver de:

"Frogwares has not created the version of @thesinkingcity that is today on sale on @Steam. We do not recommend the purchase of this version. More news soon."

Det ser ut til at denne versjonen altså er laget av Nacon selv, og at omsetningen fra denne går utelukkende til dem, selv om Frogwares egentlig skapte spillet.