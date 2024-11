Utvikler bestående av tidligere veteraner fra Gearbox, Bethesda, Riot Games og Epic Games avslører sin hemmelige flerspillertittel

Du kjenner sannsynligvis ikke navnet Ruckus Games, men det er greit fordi studioet er veldig ungt og ikke har gitt ut et spill ennå. Det er en utvikler som består av tidligereGearbox, Riot Games, Epic Games, og Bethesda-veteraner, og ledes til og med av Paul Sage, tidligere kjent som kreativ direktør på Borderlands 3. Når det gjelder hvorfor vi forteller deg all denne informasjonen, er det fordi Ruckus Games er klar til å begynne å vise frem sitt første prosjekt til verden.

Prosjektet har foreløpig ikke noe navn, men det er beskrevet som et spill som vil ta den typen risiko som etablerte serier og studioer ikke vil. Vi blir fortalt at det vil være en samarbeidsopplevelse med fremvoksende innhold over tid, og at det er en flerspilleropplevelse som også blander RPG-elementer og bybygningsmekanikk.

Den eksakte sammendraget for spillet legger til: "Sett i en minnerik tid midt i det amerikanske hjertelandet, blir spillerne kastet inn i skoene til hverdagsmennesker som blir tvunget til å bli helter når byen kommer under angrep. Det er ikke klart hva som ligger bak de merkelige hendelsene, og ting ser ikke helt ut til å stemme."

På toppen av dette blir vi fortalt at spillet vil presentere en "stor liste over spillbare karakterer", og at disse vil bli støttet av tonnevis av "midlertidige våpenkombinasjoner", alt for å muliggjøre og forbedre spillerens invasjonsinnsats i forstaden.

Med en Borderlands veteran som leder studioet, spiller et annet medlem av Borderlands -teamet også en nøkkelrolle i Ruckus Games også, ettersom vi blir fortalt at Scott Kester fungerer som art director, og vil bruke sine ferdigheter som bidro til å definere Borderlands 'signatur cel-shaded, tegneserie-lignende utseende for å få dette kommende prosjektet til å skille seg ut også.

Mens Ruckus Games ikke vil legge ved en fast full avsløringsdato for denne tittelen, har utvikleren lovet at den vil gå ned i en samfunnsfokusert utviklingsprosess som ser ut til å innlemme tilbakemeldinger fra spillerne fra start, med fans som kan registrere seg for spilltestinvitasjoner ved å besøke utviklerens nettsted.

Sjekk ut noen tidlige bilder av Ruckus Games 'prosjekt nedenfor.