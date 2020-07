Utvikler deler detaljer om Kena: Bridge of Spirits

Du ser på Annonser

Av de mange store spillene som ble vist frem under Sonys PS5-presentasjon var det faktisk et mindre et som fanget fleres oppmerksomhet. Det lille studioet Ember Lambs viste frem spillet Kena: Bridge of Spirits, som så helt fortryllende ut.

Under presentasjonen fikk vi se litt gameplay, men det var fortsatt ikke nok til å danne seg et nøyaktig bilde av hva Kena: Bridge of Spirits går ut på. Heldigvis har Ember Labs nå gitt oss litt mer informasjon om tittelen under IGNs Summer of Gaming-event. For det første er de uttales navnet Kena "Kay-na". Så vet vi det.

Ifølge Ember Labs er Kena en åndeguide som lever i en verden fylt med mystiske skapninger, og her bruker hun staven sin til å guide ånder samt kjempe med. Utover det leder hun også The Rot, som vi også så i annonseringstraileren. The Rot er små ånder som kan hjelpe Kena med å flytte tunge gjenstander samt "rense" de forskjellige områdene i verdenen. Det er også verdt å nevne at Kena starter med null Rot, og skaffer seg etter hvert flere og flere jo lengre man kommer i spillet, og jo mer man leter etter Rot som skjuler seg rundt omkring i verdenen - en verden som byr på masser av utforskning.

Vi mangler dog fortsatt en lanseringsdato.