Utvikler kansellerer Nintendo Switch-port på grunn av Unity-kontroverser

Unity har vært i hardt vær den siste tiden, etter at spillselskapet kunngjorde en svært kontroversiell Runtime Fee policy, som i hovedsak beskatter utviklere basert på antall installasjoner av titlene deres, selv om spillet overskrider et visst antall terskler. Men selv om Unity har kunngjort justeringer av denne politikken, er det fortsatt mange utviklere som er svært opprørte over Runtime Fee, og dette har ført til noen store endringer fra enkelte.

Neognosis, utvikleren av BallisticNG, en svært godt mottatt Wipeout sci-fi-racer på Steam, har nå publisert et blogginnlegg der de snakker om hvordan disse Unity funksjonene vil påvirke planene deres for spillet, og enkelt sagt betyr det at det ikke lenger vil komme en Nintendo Switch-utgave av tittelen overhodet.

Utvikleren skriver: "Til tross for Unitys anstrengelser for å komme seg etter PR-katastrofen, er det rett og slett ikke tillit og sikkerhet for oss til å fortsette med nyere versjoner av verktøyene deres i overskuelig fremtid.

"Det er med stor frustrasjon og skuffelse at vi kunngjør at Switch-versjonen blir kansellert. Flere års utvikling har gått med til å forberede BallisticNG teknisk for porteringen, samtidig som vi har opprettholdt den vanlige produksjonen av oppdateringer for PC-versjonen, så dette er et stort spark i ballene for både oss og alle andre som gledet seg til denne versjonen av spillet. Vi er lei oss for at det har blitt slik, og vi vil vurdere å jobbe med konsollen (eller den ryktede Switch 2) i et fremtidig prosjekt som ikke er bundet av Unity."

Neognosis opplyser imidlertid at disse Unity retningslinjene ikke betyr at BallisticNG vil bli fjernet fra Steam eller noe lignende, og utvikleren lover at den planlagte oppdateringen og fremtidig innholdsstøtte fortsatt er under utvikling.