Utvikler lover at Outriders blir et komplett spill ved lanseringen

Vi har kommet til et punkt hvor en overskrift som dette faktisk kan finnes, da forbrukere i løpet av de siste årene mange ganger har opplevd at spill stort sett er halvferdige ved lanseringen, hvor utviklerne etter hvert utgir et "roadmap", og lover å fikse og utvide spillet du har betalt fullpris for.

Men sånn blir det ikke med Outriders i følge utvikleren People Can Fly. I et intervju med VG247 forteller Level Designer Rafal Pawlowski at de kommer til å levere en komplett spillopplevelse ved lanseringen til høsten.

"We're launching with a full game that you can enjoy with everything there. That was the plan four years ago, and those are decisions and directions we're sticking to. As for the complete package, it's just one aspect. Games are really expensive and we want players to have everything for the price at launch."

Er du interessert i Outriders?