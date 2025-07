Utvikler No Code skifter navn til Screen Burn fordi det tidligere navnet ikke lenger gir mening

HQ

Du er kanskje litt kjent med den skotske utvikleren No Code, som tidligere har servert både Stories Untold og Observation. I fremtiden vil studioet ekspandere ytterligere med et Silent Hill -prosjekt som regnes som Silent Hill: Townfall, men i forkant av det spillets eventuelle ankomst, har utvikleren bestemt seg for at det er på tide med en endring.

Etter å ha vært kjent som No Code i ti år, har studioet byttet navn til Screen Burn. Årsaken er delvis at det opprinnelige navnet ikke lenger ga mening, for da No Code ble grunnlagt, hadde studioet ingen programmerere ansatt, men det har det nå, og mange av dem faktisk. Utvikleren forklarer :

"Nå har vi mange kodere, som er viktige medlemmer av teamet. Blant en million andre grunner fungerer ikke navnet lenger. Vi var "No Code" før det ble en fellesbetegnelse for apputvikling og opplæringskurs. Innboksen vår er et rot."

Når det gjelder det nye navnet og hvorfor det ble valgt, utdyper utvikleren at "svaret er åpenbart. Vi er analoge TV-er. 3,5" diskettstasjoner. Nostalgiske og ufullkomne. Vi lager spill som henger ved deg, lenge etter rulleteksten. Spill som varer ved."

Det er derfor Screen Burn ble valgt som "som en gammel arkademaskin, med brukergrensesnittet brent inn i skjermen for alltid."

Med Silent Hill: Townfall på manges sinn igjen, ga Screen Burn også en oppdatering om spillet, og bemerket at "vi jobber fortsatt med det i dag. Fortsatt å lage et mareritt," og følgende :

"Vi fortsetter å si "vi kan ikke vente med å dele mer", og det er fortsatt sant. Vi kommer nærmere og nærmere, men vi er et lite team som lager et stort spill. Vi kommer snart, og vi setter pris på tålmodigheten."