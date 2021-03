Utvikler sikter på at Project Triangle Strategy blir cirka 50 timer langt

Du ser på Annonser

Teamet bak det suksessfulle Octopath Traveler presenterte nylig sitt neste prosjekt, som er en åndelig oppfølger som foreløpig heter Project Triangle Strategi. Det er allerede en demo tilgjengelig på eShop (les Tommys førsteinntrykk her), men nå bet vi lett mer om hva vi kan forvente av det ferdige produktet.

Nylig dukket representanter fra utviklingsteamet opp i Game Live Japan, og her sa produsenten Tomoya Asano at de sikter på å gjøre spillet cirka 50 timer langt:

"We are planning for the game to have multiple endings. As for the game time, that's still up in the air... we always aim for around the 50-hour mark, but it never seems to turn out that way."

Han ville dog ikke si når vi kommer til å få se mer av det, så det er bare å smøre seg med tålmodighet.

