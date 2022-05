Utvikler: "Tiden hvor Metacritic-scorer avgjorde spills salgspotensiale er forbi"

HQ

Vi har hørt det mange ganger før: gode eller dårlige anmeldelser kan være med på å fremme eller begrense salgspotensialet til et gitt spill, og i forlengelse av det er det mange som kikker på gjennomsnittsscoren for eksempel på Metacritic som en slags oppsummering av et spills kritiske mottakelse før de eventuelt bestemmer seg for å kjøpe.

Men den tiden er angivelig forbi, i hvert fall hvis du spør Saber Interactives Matthew Karch, som ble spurt om lanseringen av Evil Dead: The Game, et spill som ikke ble gitt til pressen før lanseringen, men som har solgt ganske bra likevel. I deres Q4-rapport sier han følgende:

"The other thing we've learned is that the days of a Metacritic score determining how well a game sells are long gone. Games are sold by the quality of the product itself, irrespective of how well the game performs. I can name games that scored 8s and 9s that, I can tell you, publishers wished they never released. It's nice to put a plaque on your wall, but if you can't afford the nail to hang the plaque, what's the point, right?"