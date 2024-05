Utvikler Toys for Bob en ny Crash Bandicoot-tittel?

HQ

I slutten av februar, Crash Bandicoot: Nsane Trilogy-utvikleren Toys for Bob kunngjorde at de forlater Activision Blizzard og Microsoft for å prøve å stå på egne ben. Ikke lenge etter ble det bekreftet at de vil fortsette å jobbe med Microsoft, som vil være utgiveren av deres neste spill.

Spekulasjonene har gått høyt om hvilken tittel de kan komme til å jobbe med, og mange har gjettet på Spyro eller Crash Bandicoot - og det ser ut til at de som gjettet på sistnevnte trolig ligger nærmest.

Utvikleren har oppdatert nettstedet sitt, som nå bare består av bildet nedenfor, og hvis du kjenner din Crash Bandicoot, vil du være enig i at det ser mistenkelig ut som Aku Aku?

Vi kan realistisk sett forvente en kunngjøring i en ikke altfor fjern fremtid, med Summer Games Fest den 7. juni og Xbox Games Showcase den 9. juni som de beste spillene.