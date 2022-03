Utviklere har fått teste PSVR 2 på GDC

HQ

Det vites ennå ikke når PlayStation VR 2 faktisk lanseres. Sony har ennå ikke konkret vist frem noe gameplay på det nye headsettet heller, eller gitt oss en indikasjon på om det i det hele tatt kommer i år eller neste år.

Men én ting er sikkert; de ønsker å få utviklere om bord allerede nå. Tidligere Valve-ansatt Chef Faliszek har nemlig avslørt på Twitter at Sony tilbød demonstrasjoner av PlayStation VR 2 på GDC-messen (Game Developers Conference), som har vært denne uken:

"Had one of those VR moments today playing in the new PSVR2 hmd... You know where the world just feels different when you return?"

Han kan ikke avsløre hva han spilte, men alt tyder på at utviklingen av PSVR 2 går fremover.