Utvikleren av Dynasty Warriors ønsker å lage et Star Wars-spill

Dynasty Warriors-serien har lyktes med den sjeldne bragden å bli sin egen undersjanger, som vanligvis kalles Musou-spill (serien heter Shin Shangokumusou på japansk). Kort fortalt handler denne typen spill om å løpe rundt i åpne områder og drepe enorme mengder fiender.

I tillegg til å stå bak selve hovedserien, hvor den seneste delen var Dynasty Warriors 9 fra 2018, har utvikleren Omega Force samarbeidet med en rekke utgivere om unike Musou-spill som Persona 5 Strikers, Fire Emblem Warriors og Hyrule Warriors. Men drømmen - avslører produsent Akihiro Suzuki i et intervju med JPGames - er et Star Wars-spill.

"Within the dev team, a lot of different IP and works have been brought up. This is solely my own opinion, but my own personal wish would be for a Star Wars crossover."

Med tanke på de episke slagene i Star Wars-filmene, som slagene om Hoth eller Naboo, ville det kanskje vært en ganske god match. Det nærmeste vi har kommet en Musou-opplevelse i Star Wars-universet er nok når du spiller som Luke Skywalker eller Darth Vader som pløyer gjennom fiender i Star Wars Battlefront.