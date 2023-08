Utvikleren av Far-serien jobber med et nytt eventyr som er det "største spillet hittil"

HQ

Som en del av Panic Games Showcase kunngjorde utvikleren Okomotive at de er i ferd med å skape et helt nytt prosjekt. Indie-teamet, som er kjent for Far -serien, inkludert Far: Lone Sails og Far: Changing Tides, vil bevege seg bort fra Far -universet i det kommende prosjektet, som også kalles deres "største spill hittil".

Foreløpig ser utviklingsprosessen ut til å være veldig tidlig i prosessen, noe som betyr at vi ikke har noen informasjon om spillets lanseringsvindu, narrativ eller hvilke plattformer det vil lande på, men vi har blitt fortalt at mer informasjon vil komme på et senere tidspunkt.