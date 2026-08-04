Utvikleren av «FIFA World Cup: Launch Edition» skal angivelig ha lagt ned virksomheten

Refactor Games, studioet bak det nylig utgitte Netflix-sportsspillet FIFA World Cup: Launch Edition, skal angivelig ha blitt lagt ned. Dette kommer etter at flere ansatte har opplyst at de har blitt sagt opp, og at hele studioet har blitt lagt ned av medeier Delphi Interactive.

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«Delphi har nettopp lagt ned Refactor-studioet rett etter at vi lanserte FIFA World Cup-spillet for Netflix. Hele studioet ble sagt opp i dag, så hvis noen er på jakt etter talent, kan jeg sette dere i kontakt med noen virkelig fantastiske folk,» skrev en tidligere Refactor-ansatt på LinkedIn (via Game Developer).

Det USA-baserte studioet besto av utviklere fra EA Sports, 2K Sports og OneTeam Partners. Det ga ut sitt debutspill, «Football Simulator», i 2022, og lanserte «FIFA World Cup: Launch Edition» eksklusivt for Netflix Games i juni i år. Selv om det ikke fikk særlig gode anmeldelser, klarte FIFA World Cup: Launch Edition likevel å bli en av de mest populære titlene på Netflix.

Studioets medgrunnlegger Nathan Burba har i en uttalelse til GamesBeat opplyst at rundt 85 % av de ansatte har blitt sagt opp. Han gikk ikke nærmere inn på om finansieringen fra Delphi var blitt trukket tilbake.