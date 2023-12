Utvikleren bak Untitled Goose Game avduker Big Walk

House House ble litt av en indie-sensasjon for noen år siden da de lanserte det populære Untitled Goose Game. Men siden den tittelen ble lansert har det vært ganske stille fra utviklerens side. Dette vil snart endre seg.

Under The Game Awards har House House nemlig annonsert sitt neste prosjekt, et samarbeidseventyr kalt Big Walk. Tittelen beskrives som utviklerens mest ambisiøse spill til nå, og går ut på at du og et knippe venner drar til en øy dekket av australsk bushland for å utforske, løse en rekke gåter og utfordringer og forbedre kommunikasjonen i gruppen.

Vi har fått vite at Big Walk kommer til PC via Steam og Epic Games Store i 2025, og du kan ta en første titt på spillet i traileren nedenfor.