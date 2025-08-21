Utviklerne av Clair Obscur: Expedition 33 hinter til Switch 2-utgivelse

HQ

På Devcom 2025 fortalte teamet bak Clair Obscur: Expedition 33- Raphael Joffres, Florian Torres, Michel Nohra og Armande Lecointre - om skapelsen av det kritikerroste rollespillet, som har fått lovord som passer for en tidlig Game of the Year-kandidat.

Et av de fremtredende trekkene ved Expedition 33 er teamets evne til å opprettholde designuavhengighet til tross for at det er et lite studio.

"Det var nøkkelen til spillets suksess. Jo mer vi itererer, jo mer kvalitet får vi. Programmererne gir oss akkurat nok verktøy, slik at vi kan gjøre hva vi vil med dem. Det hjalp oss med å skape mye kreativitet og mye effektivt arbeid", forklarer en av utviklerne.

Kanskje mer kritisk, spillet er for øyeblikket tilgjengelig på PC, Xbox Series X og PS5, og teamet bekreftet at en versjon for den kommende Switch 2 er under vurdering.

"Vi har noen muligheter som vi vil utforske, men for øyeblikket kan vi ikke bekrefte noe," sa en av utviklerne. Fans som håper å oppleve Expedition 33 på Nintendos nye håndholdte konsollhybrid, må vente på flere detaljer, selv om teamet virker åpne for ideen.

Da de reflekterte over mottakelsen av spillet, uttrykte teamet takknemlighet og forbløffelse.

"Vi hadde ikke forventet så mye positivitet og kjærlighet... Det er ganske fantastisk å se fansen, for det er første gang jeg har fans. Det er litt sprøtt", sa de. Mens de fortsatt utvikler oppdateringer til Expedition 33, ser teamet allerede frem til fremtidige prosjekter.

Du kan se hele intervjuet nedenfor.