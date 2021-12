Utviklerne bak Elex 2 liker ikke DLCer

HQ

DLC, eller kanskje bare innhold som produseres etter lanseringen av et spill og kan kjøpes for et mindre beløp, betraktes oftest som et mindre onde enn for eksempel mikrotransaksjoner, sesongpass og NFTer, men selv denne praksisen er Elex-utvikleren Piranha Bytes ingen stor fan av.

I et intervju med Twinfinite sier regissør Björn Pankratz at hvis man kjøper et spill fra dem, for eksempel det kommende Elex 2, så får man alt spillet er, og alt det vil bli, fra lanseringen av.

"Actually, we don't like DLCs. We think, if people buy our game, they should get everything that we've planned to put into it. Therefore there is no paid new content planned for ELEX II after the launch. Of course, we will closely watch how the game is being received by the audience and will support it. We would prefer to put our creative energy in another project very soon."

Det er en ærlig posisjon, som står i skarp kontrast til stort sett hele bransjen.