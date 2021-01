Utviklingen av Deltarune Chapter 2 gjør fremskritt

Toby Fox danset seg selv inn i mange spillentusiasters hjerter med Undertale, et spill som vant et utall priser for sitt interessante manus og gøyale mekanikker. Han overrasket igjen med en slags åndelig oppfølger, Deltarune, men her fikk vi bare det første kapitlet av en større fortelling.

Så hvordan går det med utviklingen av andre kapittel? Fox har ikke gitt oss noen lanseirngsdato, ,en han sier dog at det går fremover. I en beskjed på Twitter skriver han følgende:

"By the way, the Chapter 2's development is going well! Not sure what else to say, but I feel positive about it."

Det er ikke så mye informasjon, men nå som mange venter febrilsk på neste kapittel er det fint å vite at prosjektet i hvert fall gjør fremskritt.