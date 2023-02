Utviklingen av Hi-Fi Rush ble ikke påvirket av Xbox-oppkjøpet av Bethesda

HQ

Hi-Fi Rush var en av de beste overraskelsene i nyere spillminne ved å ha blitt skyggelansert etter Xbox og Bethesdas Direct-sending i forrige måned, Hi-Fi Rush ble utgitt til kritisk anerkjennelse. Med tanke på den overraskende naturen til spillets lansering kan det være vanskelig å tenke på det som noe som hadde vært i arbeid i årevis. Likevel var det under utvikling da Xbox Game Studios kjøpte Zenimax, noe som kunne ha påvirket utviklingen ganske alvorlig.

Men i et intervju med Ungeek sa spillregissør John Johanas at "[oppkjøpet] egentlig ikke hadde noen effekt på utviklingen av spillet. Da vi lagde spillet og plattformene ikke var bestemt ennå. Vi lagde det bare på en PC, og vi visste ikke hvilke andre plattformer det skulle være på. Vi visste heller ikke hva de fremtidige konsollene skulle være på det tidspunktet. Så skjedde oppkjøpet, noe som gjorde det litt enklere for oss siden vi kunne fokusere på hvilke plattformer det vil bli utgitt på for å hjelpe oss med å polere opplevelsen."

I stor grad ser det ut til at opplevelsen med Xbox Game Studios var positiv, og det har lønnet seg, som vi kan se med Hi-Fi Rushs enorme suksess.