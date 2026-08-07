Utviklingen av « Phantom Blade Zero er offisielt fullført, og forhåndsbestillinger starter neste uke

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Phantom Blade Zero, det nye actionspillet fra S-Game og Cruelman Studio, har fullført utviklingen mer enn to måneder før lansering. Selv om de ikke har brukt begrepet, kan vi anta at dette betyr noe i retning av at spillet er «gull», noe som gir oss stor tillit til at den nye datoen 29. oktober ikke vil bli utsatt ytterligere.

Den siste milepælen for Phantom Blade Zero ble kunngjort på spillets side på sosiale medier, der det også ble avslørt at forhåndsbestillingene vil starte neste uke. De starter 11. august kl. 19:00 Pacific Time, noe som vil være tidlig om morgenen den 12. august i Storbritannia og Europa. Forhåndsbestillinger vil være tilgjengelige på PlayStation Store, Steam Store og Epic Games Store.

I tillegg har vi fått vite at vi vil få en ny, 11 minutter lang trailer som markerer nedtellingen til lanseringen. Den vil inneholde nytt historieinnhold, nye karakterer, kampsekvenser og «noe uventet». Det uventede har sannsynligvis å gjøre med Fortnite-samarbeidet som allerede er annonsert for spillet, og som ble avslørt av Epic Games Stores konto på sosiale medier.

Phantom Blade Zero lanseres 29. oktober for PS5 og PC.