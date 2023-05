Uvurderlig Gamecube fra Nintendo Spaceworld er funnet

HQ

Det er nå 23 år siden Nintendo avduket sin lille kubiske konsoll på Spaceworld, deres egen messe som gikk mellom 1989 og 2001. Fem forskjellige modeller var til stede, alle i forskjellige farger, og til tross for at ingen av dem var funksjonelle, har samlere febrilsk prøvd å finne en av disse prototypene. Noe som nå ser ut til å ha skjedd.

I dag viste Console Variations oss et bilde av indigo-versjonen, et nesten uvurderlig samlerobjekt for Nintendo-fans, og nå er det bare de svarte, gull, sølv og rosa versjonene som gjenstår å finne. Hvis du vil se hvordan Nintendo Spaceworld 2000 var, sjekk ut en video her.

Hva ville du være villig til å betale for å ha denne GameCube-prototypen på hylla?