V for Vendetta TV-serie i arbeid
HBO og Warner utvikler angivelig en ny serie basert på Alan Moore og David Lloyds klassiske tegneserieroman
Det ser ut til at den maskerte opprøreren og hans kamp mot et totalitært regime er i ferd med å bli reimagined for TV. Ifølge rapporter fra Variety skal en ny serie basert på Alan Moore og David Lloyds verk produseres i samarbeid mellom Warner og HBO - med James Gunn og Peter Safran som produsenter.
Hvor tett serien vil følge kildematerialet er fortsatt uklart, og forhåpentligvis vil kjernen forbli relativt intakt. At en TV-filmatisering av Alan Moore og David Lloyds verk er under utvikling akkurat nå, virker neppe tilfeldig - med sine kjernetemaer om overvåkning og borgerrettigheter mer aktuelle nå enn noensinne.
Det er imidlertid verdt å merke seg at produksjonen fortsatt er i sin spede begynnelse. Det er ingen fastsatt premieredato eller detaljer om rollebesetning og mannskap. Forhåpentligvis får vi noen flere detaljer i løpet av de kommende månedene, og med litt flaks kan dette bli noe som vil tilfredsstille både fans av originalen og nye seere.