V for Vendetta TV-serie i arbeid

Det ser ut til at den maskerte opprøreren og hans kamp mot et totalitært regime er i ferd med å bli reimagined for TV. Ifølge rapporter fra Variety skal en ny serie basert på Alan Moore og David Lloyds verk produseres i samarbeid mellom Warner og HBO - med James Gunn og Peter Safran som produsenter.

Hvor tett serien vil følge kildematerialet er fortsatt uklart, og forhåpentligvis vil kjernen forbli relativt intakt. At en TV-filmatisering av Alan Moore og David Lloyds verk er under utvikling akkurat nå, virker neppe tilfeldig - med sine kjernetemaer om overvåkning og borgerrettigheter mer aktuelle nå enn noensinne.

Det er imidlertid verdt å merke seg at produksjonen fortsatt er i sin spede begynnelse. Det er ingen fastsatt premieredato eller detaljer om rollebesetning og mannskap. Forhåpentligvis får vi noen flere detaljer i løpet av de kommende månedene, og med litt flaks kan dette bli noe som vil tilfredsstille både fans av originalen og nye seere.