V Rising er gratis å spille denne Halloween-helgen

HQ

Det skjer ting denne helgen for de som vil suge blod uten å betale en krone. Som en del av Bloodfeast-arrangementet vil vampyrspillet V Rising fra svenske Stunlock Studios helt gratis å spille på Steam mellom 28. oktober og 1. november. Men som om det ikke var nok, vil det også være mye ekstra gratis innhold i form av en ny DLC ved navn Haunted Nights Castle Pack, med følgende innhold:

New interior decor for the season of ghosts and gourds!



Haunted Nights Wall Decor (2x Wallpapers)



Haunted Nights Gourd Lanterns



Haunted Nights Stained Glass Window



Haunted Nights Carpets



Fresh ways to light your lair and... allow your servants somewhere to check their appearance.



Haunted Nights Floating Gourd



Haunted Nights Standing Mirror



Haunted Nights Skull Candles



Haunted Nights Laughing Pumpkin



Haunted Nights Grinning Pumpkin



Haunted Nights Wailing Pumpkin



Cursed caskets, caches, and cobwebs.



Haunted Nights Web Drapes for Pillars, Walls, and Windows



Haunted Nights Coffin



Haunted Nights Small Stash



Spillet befinner seg fortsatt i Early Access, men oppdateres kontinuerlig. Faktisk ble en stor patch utgitt så sent som i går. Mer informasjon finner du her.

Sist, men ikke minst, blir spillet også tilgjengelig på Nvidias skyspilltjeneste GeForce Now.