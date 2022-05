HQ

Vampyrer har hatt sine opp- og ned-turer når det kommer til popularitet i filmer og spill gjennom årene, men det virker helt klart som om blodsugerne koser seg i disse dager.

Stunlock forteller at overlevelsesspillet V Rising har solgt over 1 million eksemplarer på Steam etter at Early Access-utgaven ble lansert for bare 8 dager siden, så det er tydelig at mange liker tanken på å slakte seg gjennom horder av mennesker i håp om å bli den nye Dracula.