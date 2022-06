V Rising har allerede solgt over 1,5 millioner eksemplarer

HQ

Til tross for litt lunkne anmeldelser og førsteinntrykk har Stunlock Studios' V Rising fått en skikkelig god start, og kan potensielt gå viralt på linje med for eksempel Valheim. Studioet har avslørt at de allerede har solgt 1,5 millioner eksemplarer.

Det er for øvrig på bare to uker, og det er et spill som fortsatt befinner seg i Early Access med ingen konkrete planer om en fullstendig lansering foreløpig.

I et blogginnlegg forteller studioet at det er for tidlig å snakke om store oppdateringer til spillet:

"It's too early to tell when the first bigger V Rising content patch will arrive, as we will give it the time to make sure it brings something new to the experience. This will require more patience from you as a fan!" Meanwhile, we will do our best to make sure the first content update will be worth waiting for."