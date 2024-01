V Rising kommer til PS5 i år

HQ

Da V Rising debuterte på PC ble spillet litt av en sensasjon og trakk til seg horder av spillere. Siden har det falmet en del, men det er fortsatt populært.

Utvikleren Stunlock Studios har bestemt seg for at det endelig er på tide å gi slipp på PC-eksklusiviteten til vampyroverlevelsesspillet, for under kveldens State of Play -sending ble det nettopp bekreftet at V Rising kommer til PS5 en gang senere i år.

Det har riktignok ikke blitt sagt noe konkret om når spillet vil debutere på konsollene, men når det kommer til PS5, er det ingen tvil om at spillet vil være klart til å forlate Early Access på PC og sannsynligvis også debutere på konsollene i Xbox-serien kort tid etter.

Ta en titt på kunngjøringstraileren for PS5 nedenfor.