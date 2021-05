Vader Immortal: A Star Wars VR Series får fysisk PSVR-utgave

Du ser på Annonser

En fysisk utgave av PSVR-versjonen av Vader Immortal: A Star Wars VR Series har blitt annonsert og skal slippes den 18. juni. Denne utgaven inneholder en digital artbook, to postkort med konseptbilder og nye videoer som gir oss en kikk bak kulissene.

Vader Immortal utspiller seg mellom handlingen i Revenge of the Sith og A New Hope, og ble originalt sluppet til PC i 2019 og PSVR i fjor. Det vant flere priser som Beste VR/AR-spill ved 2020 Game Developers Choice Awards og den første Innovation Award ved 2020 Producers Guild Awards.

Du kan ta en kikk på alt som følger med i den fysiske utgaven på bildet under.