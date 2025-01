Væpnede ran, ulovlige stoffer og merkelige statuer florerer i The White Lotus sesong 3-trailer

HQ

Etter en kort pause pakker vi snart kofferten og drar til et nytt luksuriøst feriested i The White Lotus Sesong 3. Vi fortsetter historien med en ny gjeng superrike mennesker som alle er på randen av et slags sammenbrudd. The White Lotus Sesong 3 byr på litt mer direkte action enn de tidligere seriene.

Det er et væpnet ran, og fokus på en vaktkarakter som må vise seg fra sin ondskapsfulle side for å beskytte menneskene på feriestedet. Det blir også desperat for en rik familie da Jason Isaacs rollefigur avslører at han kan miste hele formuen deres.

I tillegg til vold kan du forvente deg den vanlige sexen og dopet som avrunder ferieopplevelsen i The White Lotus. Serien har premiere 16. februar, og du kan sjekke ut traileren nedenfor: