Vagrant Story-produsenten jobber på nytt spill

Det var faktisk Final Fantasys far, Hironobu Sakaguchi, som i et intervju med 4Gamer her om dagen avslørte at Yasumi Matsuno for øyeblikket jobber på et nytt spill. Det var på spørsmålet om hva Sagakuchi viste mest interesse for i 2021, som han svarte "Matsunis nye spill".

Han sa følgende:

"Yasumi Matsuno. Apparently, he's writing a scenario, but I'm anxious to see what kind of title it will be."

Selv om spillet altså befinner seg tidlig i utviklingsfasen, er det ingen grunn for RPG-fans å ikke øke forventningene litt. Yasumi Matsuni har tidligere laget klassikere som Vagrant Story, som ofte finnes på topplistene over beste rollespill noensinne, og har senest gitt ut spill som Unsung Story: Tale of the Guardians og Final Fantasy Tactics.