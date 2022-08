Vakre Planet of Lana utsettes til 2023, men bekreftes for Game Pass

HQ

Ett av spillene mange merket seg mest da Geoff Keighley startet fjorårets nyhetssommer med Kick Off-streamen sin var Planet of Lana. Med både en nydelig visuell stil, nusselig følgesvenn og lovnader om spennende måter å la de to løse problemer på gjorde sitt for at "høsten 2022" ble merket på en rekke kalendere. Dessverre må altså dette endres.

Den dårlige nyheten er at Wishfully sier de må utsette Planet of Lana til våren 2023 for å kunne levere et spill av den kvaliteten både de og vi ønsker. Heldigvis følger det med tre gode nyheter. For det første har vi fått en ny trailer, og gladnyhet to er at denne avslører spillet lanseres rett på Xbox Game Pass og PC Game Pass. Til slutt er det hyggelig å høre at de som besøker Gamescom-messen neste uke får prøve litt av spillet, så da får vi en indikasjon på hvor bra det faktisk er.