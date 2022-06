HQ

i Season: A Letter to the Future er det tydeligvis din jobb å registrere alt rundt deg, for muligens å bevare minnet om verden slik den ser ut før en forestående katastrofe.

Mer enn det vet vi egentlig ikke, men det er også det som gjør spillet så spennende. Under State of Play Fikk det en ny trailer og et lanseringsvindu.

Det kommer i høst til PC, PS4 og PS5 og du kan se mer nedenfor.