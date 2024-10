Valencia Circuit har fått alvorlige skader to uker før Moto GP-finalen

HQ

Sørøst-Spania, og Valencia i særdeleshet, ble tirsdag kveld rammet av en ødeleggende storm som forårsaket oversvømmelser og som i skrivende stund har ført til 70 omkomne og mange flere savnede. Den spanske idrettsverdenen er i sorg, og de fleste lag og organisasjoner har sendt sine kondolanser.

Tragedien har også ført til at noen kamper er avlyst: Copa del Rey-sluttspillet mellom Valencia og Levante er utsatt til neste uke av respekt, og det samme gjelder Eurocup-kampen mellom Valencia Basket og Lietkabelis.

En av landsbyene som har blitt mest berørt er Cheste i Valencia, som er delvis isolert på grunn av oversvømmelsen av motorveien og strømbrudd. Cheste har Ricardo Tomo-banen, som er vertskap for Moto GP Valencian Community Grand Prix om to uker, og som har blitt alvorlig skadet.

Det kraftige regnet, over 200 liter per kvadratmeter, og konsentrasjonen av gjørme og andre elementer ødela parkeringsplassen og veiene inn til banen. Banens tilstand er optimal, ifølge banen, men en nærmere inspeksjon vil være nødvendig, noe som for øyeblikket er umulig på grunn av tilstanden på veiene som fører inn til anlegget.

Valencia-banen i Cheste ble et midlertidig tilfluktssted for 100 personer

Det var ingen døde eller skadde på banen, men rundt hundre personer måtte tilbringe natten i banens lokaler, uten mulighet til å komme seg ut. Treningsstudioer, kontorer og andre fasiliteter ble gjort om til midlertidige tilfluktsrom for arbeiderne.

Valencia GP, som er planlagt 15.-17. november, forventes fortsatt å bli avholdt hvis de kan reparere skadene, men de forsikrer at ingen arrangementer vil bli avholdt med mindre de kan garantere fullstendig sikkerhet for førere og tilskuere. Det er også mulig at mesterskapet vil bli avgjort i Valencia, med tanke på hvor tett de to lederne , Jorge Martín og Francesco Bagnaia, ligger.