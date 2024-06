Valheim kommer til Mac

HQ

Den 10. juni kommer endelig vikingsuksessen Valheim til Mac. Dette ble avslørt av utviklerne tidligere i dag, og i tillegg loves det crossplay slik at du kan dra på eventyr med vennene dine uavhengig av plattform, noe som selvfølgelig er flott. Valheim vil også være tilgjengelig både via App Store og Steam.

Om utvikleren Iron Gate har siktet seg inn på M-arkitekturen eller ARM gjenstår å se, men vi håper inderlig at de har valgt førstnevnte. Hvor godt det fungerer er noe vi kommer tilbake til, men vi krysser fingrene for at porten blir veldig bra.

Spiller du på Mac og kommer du til å teste Valheim?