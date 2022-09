Valiant Hearts får oppfølger på Netflix

Hele åtte år har gått siden Ubisoft viste at de av og til tør å prøve noe nytt med blant annet Valiant Hearts: The Great War og Child of Light, så de fleste ga vel opp håpet om oppfølgere for lenge siden. Heldigvis var ikke det nødvendig for førstnevnte.

I Netflix-delen av kveldens Ubisoft Forward-sending avslørte det franske selskapet at en oppfølger til Valiant Hearts lanseres på Netflix en gang i januar. Noe mer enn det får vi ikke vite, men med tanke på hvor nært det er tar det nok ikke lang tid før utviklerne avslører gameplaydetaljer.