Valkyrie Elysium annonsert under State of Play

Det har ryktes en stund om at et nytt spill i Valkyrie Profile-serien var på vei, spesielt etter at Square Enix registrerte tittelen Valkyrie Elysium som varemerke i Japan allerede i oktober i fjor, og så sent som i februar i noen andre regioner. Sist vi så et nytt spill i serien var Valkyrie Anatomia: The Origin, som ble sluppet i 2019 til Android og iOS, og nå er det altså duket for et nytt spill.

Under gårsdagens State of Play ble Valkyrie Elysium annonsert og det skal slippes til PlayStation 4 og PlayStation 5 i løpet av 2022.

Traileren for det actionfylte rollespillet kan du se nedenfor.