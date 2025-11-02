Valkyrie-skuespillerinnen Tessa Thompson forteller om drømmen om en MCU-crossover

HQ

Det er ingen tvil om at Avengers og jordens signaturhelter har fått seg en knekk etter at The Infinity Saga ble pakket inn i Marvel Cinematic Universe. Hulk er bare en brøkdel av det fryktinngytende beistet det var, Iron Man er død, den virkelige Captain America har gått tapt for ettertiden, Scarlet Witch ble gal og deretter knust under et fjell, Vision er på en måte død, og andre helter har også kommet og gått. Det har etterlatt et maktvakuum som Thunderbolts* har ønsket å dykke ned i, og New Avengers er nå en ledende organisasjon med den tidligereWinter Soldier Bucky Barnes som et flaggskip.

Ettersom Bucky for tiden er et av Jordens største navn, er det bare naturlig at han tiltrekker seg en viss interesse, og på denne fronten har Tessa Thompson, som har spilt Valkyrie i MCU i årevis, forklart at hun gjerne ser at de to karakterene krysser over i et prosjekt.

I en samtale med Collider ble Thompson spurt om hennes drøm om en crossover, og hun svarte "Jeg vet ikke hva hans karakter ville fått frem i meg, nødvendigvis, men jeg elsker virkelig Sebastian. Vi har veldig lyst til å lage noe sammen etter hvert. Det blir kanskje ikke i MCU, men jeg synes han er en fantastisk skuespiller, og det hadde vært så gøy å få spille sammen med ham."

Tror du en Valkyrie-Bucky crossover ville vært et morsomt premiss?