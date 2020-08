Valorant Act 2 inkluderer Deathmatch, nye våpen og mer

Riot Games sitt Valorant har fått en meget god start. Dette til tross for at enkelte ikke er særlig glade i at spillet utelukkende inneholder samarbeidsmoduser. En ganske vanlig klage, så det er kanskje ikke så rart at dette er noe av det første League of Legends-utviklerne nå fikser.

For etter at Valorant sin andre sesong, eller Act II som den kalles, starter i morgen vil spillet endelig få vanlig Deathmatch på onsdag. Da slippes 10 spillere fri på et kart uten spesiellekrefter, men med valgfrie våpen for å finne ut hvilken spiller som er den beste alene. Førstemann til 30 elimineringer eller fleste i løpet av 6 minutter. Ved å gjøre slik at man kun får tilbake helse ved å plukke opp liv fra døde figurer håper Riot Games at dette blir en modus mer offensive spillere vil like godt.

Allerede i morgen kan vi som kjent se frem til at den nye agenten Killjoy inntar spillet, Glitchpop-skins til våpnene, et nytt Battle Pass og en oppdatering som vil gjøre en rekke balanseringsendringer og forbedringer.