Valve: "Alyx vil drive Half-Life-historien fremover"

Fans av Half-Life har ventet i mange, mange år på bare en eller annen form for fortsettelse, og det får de nå, selv om det ikke kan sies å være Half-Life 3 som man kanskje hadde håpet på. Men et nytt stort singleplayer-spill i serien er det likevel, men er Alyx et tegn på at serien nå er under aktiv utvikling hos Valve?

I et intervju med Game Informer sier programmerer Robin Walker ikke helt at Half-Life-spill er under utvikling, men sier dog at Alyx er en del av en "større historie".

"Half-Life: Alyx is a full-fledged entry in the Half-Life series, both in terms of the sheer amount of content as well as the importance and substance of its narrative relative to the rest of the series. It's a critical part of the larger story, and it does push that story forward."

Valve har ikke kommentert på om flere spill i serien er under utvikling, men noe tyder på at de vil sette av flere ressurser til spillutvikling fremover.