Valve anklages for å tillate hatefulle ytringer av verdens ledende anti-hat-organisasjon

Steam er en ganske åpen plattform, og derfor kan du finne mye der, inkludert noen hatefulle miljøer, ser det ut til. Ifølge en rapport fra Anti-Defamation League, som har analysert "hele" Steam, inkludert 458 millioner brukerprofiler, 152 millioner gruppe- og profilavatarbilder, over 600 millioner kommentarer til brukerprofiler og grupper, fant de nesten 2 millioner tilfeller av ekstremistisk eller hatefullt innhold.

Ting som nazistiske bilder, støtte til terrorgrupper, bruk av begreper som "hvit makt" og mer ble beskrevet i ADLs rapport, som hevdet at Valve ikke gjør nok for å forhindre at dette hatefulle innholdet finner veien inn på Steam.

"Det faktum at ekstremistisk og hatefullt innhold er relativt enkelt å finne på Steam, reiser spørsmål om effektiviteten av Steams modereringsinnsats", heter det i rapporten. Selv om det finnes filtre for innhold på Steam, kan disse ignoreres og gjelder ikke for brukergenerert innhold.

ADL anbefaler at Valve "gjør betydelige endringer i sin tilnærming til plattformstyring, både når det gjelder retningslinjer og praksis, for å ta tak i hvordan hat og ekstremisme har spredd seg på Steam-plattformen."

