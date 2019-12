Valve avslører de bestselgende spillene på Steam i 2019

Året er snart overstått, og det vil si at det er tid for å gjøre status, og finne ut av hvilke store spill som klarte å resonnere med en stor skare av forbrukere i løpet av året som har gått. Valve utgir alltid en nyttig liste, som viser hvilke spill som fortsetter å selge som varmt hvetebrød til tross for alderen, og også hvilke spill som har vært populære på plattformen.

Den listen har nå blitt utgitt her, og viser at blant annet Sekiro: Shadows Die Twice, Star Wars Jedi: Fallen Order, Devil May Cry 5 og Mordhau er suksessfulle nye lanseringer, men at Destiny 2, Dota 2 og Monster Hunter: World fortsatt klarer seg bra.

Du kan se listene her:

Top Steam Sellers

Grand Theft Auto V

Dota 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Warframe

The Elder Scrolls Online

Playerunknown's Battlegrounds

Destiny 2

Monster Hunter World

Total War: Three Kingdoms

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Counter-Strike: Global Offensive

Civilization VI

Top Steam Releases of 2019

Sekiro: Shadows Die Twice

Star Wars Jedi: Fallen Order

Resident Evil 2

Destiny 2

Planet Zoo

Halo: The Master Chief Collection

Devil May Cry 5

Red Dead Redemption II

Code Vein

Mordhau

Total War: Three Kingdoms

Remnant: From the Ashes