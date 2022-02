Valve avslører plutselig nytt spill ved navn Aperture Desk Job

Surprise! Valve har plutselig, uten videre fanfare, avslørt et helt nytt spill ved navn Aperture Desk Job, en spin-off av Portal, som imidlertid ikke ser ut til å være noe gigantisk spillprosjekt.

Faktisk er det gratis, og er spesielt designet for Steam Deck, selv om det ser ut til å fint kunne spilles uten også. Valve beskriver det ikke som en "walking simulator", men snarere noe som drar en inn i "the lightning-spanked, endorphin-gorged world of sitting still behind things."

Det som er gøy med det er å endelig kunne vende tilbake til Portal-universet.

Du kan se den første traileren nedenfor.