Valve bekrefter at DOTA: Dragon's Blood får ny sesong

Det har snart gått en måned siden Netflix slapp den Dota 2-baserte DOTA: Dragon's Blood-serien sin, og selv om den ikke tok verden med like mye storm som for eksempel The Witcher har den fått en god mottakelse. Dette har i kjent stil fått konsekvenser.

Valve har nemlig tatt til Twitter for å bekrefte at DOTA: Dragon's Blood får enda en sesong som enkelt nok kalles Book 2. Foreløpig ønsker de bare å gi oss en ny logo, men med tanke på at de også fremhever at Free to Play-dokumentaren om The International nå har kommet til Netflix med en spesiell avslutning i rulleteksten kan det hende noe skjuler seg der.