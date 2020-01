Valve benekter at Left 4 Dead 3 er på vei

Da Valve avduket Half-Life: Alyx ble det klart at de også hadde lekt litt med tanke om et nytt Left 4 Dead-spill, så da Valve News Network hevdet de hadde fått noen skjermbilder fra Left 4 Dead 3 tidligere denne uken var det selvsagt mange som fikk forhåpninger. Heldigvis har Valve vært trivelige nok til å knuse alt håp.

I en uttalelse som tydeligvis har blitt sendt til alle som spurte om en kommentar fra selskapet angående bildene sier en representant for Valve følgende:

"We've seen rumors to this effect for the last couple of months. We did briefly explore some Left 4 Dead next gen opportunities a few years ago. But we are absolutely not working on anything L4D related now, and haven't for years.

It's clear some people are having fun creating misinformation to spin up the community and other outlets. Unfortunately, for now a new L4D game is not something we're working on."

Her er det altså ikke snakk om en klassisk "ingen kommentar", men i stedet et veldig kontant nei til at et nytt L4D er under utvikling. Dermed virker det som om vi må nøye oss med Back 4 Blood i nærmeste fremtid.